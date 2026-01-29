Amazon en pourparlers pour investir des milliards dans OpenAI, selon une source

Amazon AMZN.O est en pourparlers pour investir des dizaines de milliards dans OpenAI et le chiffre pourrait atteindre 50 milliards de dollars, a déclaré une source à Reuters jeudi.

Les discussions n'en sont qu'à leurs débuts et les chiffres définitifs n'ont pas encore été arrêtés, a précisé la source.

Les grandes entreprises technologiques s'empressent de forger des partenariats avec OpenAI, pariant que des liens plus étroits avec la startup d'intelligence artificielle leur donneraient un avantage concurrentiel dans la course à l'IA.

OpenAI cherche à lever jusqu'à 100 milliards de dollars de financement, ce qui la valorise à environ 830 milliards de dollars , a rapporté Reuters mardi. SoftBank Group Corp

9984.T est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars supplémentaires dans le fabricant de ChatGPT. Le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, mène les négociations avec le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, selon le Wall Street Journal, qui a été le premier à faire état de ce développement. En investissant jusqu'à 50 milliards de dollars, Amazon pourrait devenir le plus gros contributeur à la levée de fonds en cours de l'entreprise d'IA. Amazon s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'OpenAI n'a pas répondu immédiatement à Reuters lorsqu'elle a été contactée.

OpenAI est confrontée à la hausse des coûts de formation et d'exploitation de ses modèles d'IA, alors que la concurrence d'Alphabet GOOGL.O Google s'intensifie.

Nvidia NVDA.O , Amazon et Microsoft MSFT.O sont également en pourparlers pour investir jusqu'à 60 milliards de dollars dans OpenAI, a rapporté The Information mercredi.

Nvidia, un investisseur existant dont les puces alimentent les modèles d'IA d'OpenAI, est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars, tandis que Microsoft, un bailleur de fonds de longue date, est en pourparlers pour investir moins de 10 milliards de dollars.

OpenAI, qui a signé un accord informatique de 10 milliards de dollars avec le challenger de Nvidia, Cerebras, au début du mois, prépare le terrain pour sa propre introduction en bourse qui pourrait la valoriser jusqu'à 1 000 milliards de dollars, avait également rapporté Reuters.