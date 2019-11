Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : en hausse, un analyste en soutien Cercle Finance • 26/11/2019 à 16:28









(CercleFinance.com) - Le titre Amazon avance de +1% ce mardi, soutenu par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'achat' sur le titre, conforté par les résultats d'un sondage portant sur les intentions d'achat pour la période des fêtes de fin d'année. 'Les résultats de notre premier sondage suggèrent que 88% des répondants envisagent d'acheter chez Amazon pour les fêtes de fin d'année, soit bien plus que chez Walmart (42%) et Target (34%). La croissance des ventes en ligne pour cette période devrait s'accélérer à +14% cette année (...). Nous pensons qu'Amazon sera le mieux placé', constate Jefferies. Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 2.180 dollars sur la valeur.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +1.30%