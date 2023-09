Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: en forte hausse, Wedbush réitère son conseil information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 18:24









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% alors que Wedbush Securities a renouvelé lundi son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 180 dollars sur le titre Amazon.com suite à l'annonce, vendredi dernier, du projet de diffuser de la publicité sur la plateforme de vidéo à la demande Prime Vidéo à compter de l'an prochain.



D'après les calculs de l'analyste, cette mesure - si elle venait à être déployée dans le monde entier - pourrait générer entre 6,6 et huit milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel additionnel pour le géant de l'Internet.



'Nous considérons que cette opportunité pourrait constituer un moteur significatif d'amélioration de la marge opérationnelle sur la période 2024-2025, le groupe monétisant directement ses investissements dans les contenus et absorbant davantage les coûts liés au streaming', souligne l'intermédiaire.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +1.46%