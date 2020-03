Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : en baisse, un broker redoute les dépenses Cercle Finance • 25/03/2020 à 17:00









(CercleFinance.com) - Le titre Amazon recule ce mercredi de -2%, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 2.300 dollars, l'épidémie de COVID-19 provoquant un changement majeur dans les achats sur les sites des détaillants en ligne. En se concentrant sur la livraison de produits essentiels, le géant de la technologie basé à Seattle fait la 'bonne chose' d'un point de vue commercial et social, même s'il augmente le risque de provoquer des déceptions, selon le broker. Jefferies est, par ailleurs, inquiet de voir les dépenses de l'entreprise 'grimper', le groupe acceptant des augmentations temporaires de la rémunération et des heures supplémentaires pour faire face au travail lié à cette période de crise.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -0.84%