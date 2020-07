Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : en baisse, mais un broker reste à l'achat Cercle Finance • 10/07/2020 à 16:03









(CercleFinance.com) - Le titre Amazon recule ce vendredi de -0,6%, même si l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Achat' sur le titre Amazon, accompagnée d'un objectif de cours de 3.100 dollars. 'Amazon est la meilleure place de marché du commerce électronique pour développe une marque : Amazon détient environ 40% du commerce électronique aux États-Unis, offrant aux vendeurs un accès inégalé aux consommateurs avec une intention d'achat élevée', apprécie le broker.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.16%