Amazon : embauches et vaccinations en Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Amazon annonce l'embauche de 75000 personnes dans son réseau de distribution et de logistique aux Etats-Unis et au Canada, avec un salaire de départ moyen de plus de 17 dollars par heure et des bonus d'entrée pouvant atteindre 1000 dollars.

Le groupe ajoute avoir étendu son programme de vaccination à maintenant plus de 250 sites en Amérique du Nord, offrant à plus d'un demi-million d'employés de première ligne, de sous-traitants et de partenaires l'accès au vaccin contre la Covid-19.

L'initiative de vaccination sur site s'ajoute au programme interne de tests Covid-19 d'Amazon, qui continue de fournir aux employés de première ligne un accès à des tests volontaires et gratuits sur plus de 800 sites dans le monde.