Amazon : dresse le bilan de sa lutte contre les contrefaçons

(CercleFinance.com) - Amazon a publié aujourd'hui son rapport 2020 sur la protection des marques afin de montrer comment la plateforme travaille à garantir l'authenticité des produits qu'elle propose.

Amazon fait savoir que des investissements considérables ont été réalisées, aussi bien dans ses équipes que dans 'une technologie d'apprentissage automatique de pointe', visant à protéger les clients, marques et partenaires commerciaux des contrefacteurs, et de pouvoir poursuivre ces derniers s'ils tentent de vendre des produits contrefaits via Amazon.

En 2020, la société indique ainsi avoir consacré 'plus de 700 millions de dollars et employé plus de 10 000 personnes pour protéger ses magasins contre la fraude et les abus', permettant d'interrompre 6 millions de tentatives de créations de comptes vendeurs ainsi que 10 milliards d'annonces suspectes, assure Dharmesh Mehta, vice-président clientèle Trust and Partner Support, chez Amazon.

'Amazon innove constamment pour garder une longueur d'avance sur les contrefacteurs et leurs tentatives continues de contourner ses contrôles', assure la société.