Amazon: doublement du bénéfice net au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Amazon a dévoilé jeudi soir un doublement de son bénéfice net à 13,5 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2024, soit 1,26 dollar par action, avec un profit opérationnel passé de 7,7 à 14,7 milliards de dollars d'une année sur l'autre.



Les revenus du géant technologique ont augmenté de 10% pour atteindre 148 milliards de dollars, avec des croissances de 9% du segment Amérique du Nord, de 7% du segment international et de 19% du segment AWS (Amazon Web Services).



'Alors que les entreprises continuent de moderniser leur infrastructure et de migrer vers le cloud, tout en exploitant les nouvelles opportunités de l'IA générative, AWS demeure le premier choix des clients', souligne son CEO Andy Jassy.



Pour le troisième trimestre, Amazon indique anticiper un profit opérationnel entre 11,5 et 15 milliards de dollars (contre 11,2 milliards sur la période correspondante en 2023) et des revenus entre 154 et 158,5 milliards, en croissance de 8 à 11%.





