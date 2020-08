Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : double son résultat net sur le dernier trimestre Cercle Finance • 31/07/2020 à 10:40









(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon a fait état cette nuit d'une hausse de +40% de ses ventes au deuxième trimestre, portées à 88,9 milliards de dollars au cours d'une période marquées par des mesures de confinement imposées aux populations de nombreux pays. En données comparables, les ventes ont augmenté de +41% en comparaison annuelle. Le résultat net s'en ressent : il passe de 2,6 à 5,2 milliards de dollars. Le bénéfice par action s'en trouve également doublé, passant de 5,22 à 10,30 dollars.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +3.70%