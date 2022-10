Amazon devrait chuter : les prévisions de revenus pour la fin de l'année déçoivent

(AOF) - Amazon est attendu en forte baisse à Wall Street du fait de perspectives de ventes décevantes. La performance du cloud computing (AWS) n'a pas non plus été à la hauteur des attentes. Au troisième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en baisse à 2,9 milliards de dollars, soit 28 cents par action, contre un profit de 3,2 milliards de dollars ou 31 cents par action, un an plus tôt.

Les comptes ont bénéficié d'une plus-value avant impôt de 1,1 milliards de dollars liée à sa participation dans le constructeur de voitures électriques Rivian Automotive, dont le titre a progressé.

Le résultat opérationnel est passé en un an de 4,9 à 2,5 milliards de dollars alors que la fourchette d'objectifs du groupe s'étendait de 0 à 3,5 milliards de dollars. Le marché anticipait 4 milliards de dollars.

Les ventes totales d'Amazon ont, elles, augmenté de 15% à 127,1 milliards de dollars, mais le marché était plus optimiste et tablait sur 127,6 milliards de dollars.

Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel augmenter de 10,6% à 5,40 milliards de dollars pour des revenus en progression de 27,5% à 20,50 milliards de dollars. La croissance a décéléré par rapport au trimestre précédent (+33,3%).

Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel est anticipé entre 0 milliard de dollars et 4 milliards de dollars contre 4,9 milliards de dollars un an auparavant. Le marché anticipe un profit de 5,1 milliards de dollars.

La principale déception est venue des ventes pour cette période stratégique de fin d'année.

Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 140 et 148 milliards de dollars, soit une croissance de 2% et 8%. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 156 milliards de dollars.

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.