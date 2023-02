Amazon dévoile une perte annuelle historique

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le bénéfice net a diminué à 278 millions de dollars au quatrième trimestre, soit 0,03 dollar par action diluée, contre 14,3 milliards de dollars, soit 1,39 dollar par action diluée, un an auparavant. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 17 cents par action.

Les charges de dépréciations de 2,7 milliards de dollars comprenaient 640 millions de dollars d'indemnités de départs liées aux licenciements et 720 millions de dollars liés aux fermetures et à la dépréciation des magasins physiques, a fait savoir Brian Olsavsky, le directeur financier d'Amazon.

La firme de Seattle, qui avait annoncé le mois dernier la suppression de 18 000 postes, a dévoilé son trimestre des fêtes le moins rentable depuis 2014, entraînant par la même occasion la plus importante perte annuelle jamais enregistrée du groupe.

(AOF) - Dans un contexte où l'inflation pèse sur les dépenses des consommateurs, Amazon a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 149,2 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022, en progression de 9%, soit une performance supérieure à ses prévisions et aux attentes du marché. Mais sur l'ensemble de l'exercice clos, le géant mondial du commerce en ligne affiche une perte nette de 2,7 milliards de dollars pour des revenus de 514 milliards de dollars.

