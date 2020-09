Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : développe son programme d'enseignement informatique Cercle Finance • 15/09/2020 à 12:23









(CercleFinance.com) - Amazon annonce vouloir étend son programme d'enseignement en informatique, Amazon Future Engineer dans plus de 5 000 écoles, au profit de plus de 550 000 élèves. Pendant la pandémie du COVID-19, les cours pour les futurs ingénieurs peuvent être effectués virtuellement pour aider les étudiants à rester sur la bonne voie et à continuer à se préparer aux emplois indique le groupe. ' La rentrée de cette nouvelle année scolaire ne ressemble à aucune autre, les élèves, les parents et les enseignants s'adaptant à l'apprentissage à distance ', a déclaré Jeff Wilke , CEO Worldwide Consumer, Amazone.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -0.43%