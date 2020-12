Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : désigné fournisseur cloud privilégié par Zoom Cercle Finance • 01/12/2020 à 14:48









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) a annoncé lundi soir avoir été sélectionné par Zoom Video Communications comme fournisseur cloud privilégié, dans le cadre d'un accord pluriannuel qui étend la relation de longue date entre les deux groupes. Le groupe technologique explique que la société de services de téléconférences continuera ainsi de 's'appuyer sur l'infrastructure globale AWS et sur son portefeuille inégalé de services pour créer une extension sûre et sans accrocs de ses centres de données'. 'De plus, AWS et Zoom collaborent pour développer de nouvelles solutions pour les entreprises utilisatrices de Zoom, s'appuyant sur le souffle et la profondeur d'AWS pour intégrer les services de Zoom dans les appareils et capacités d'Amazon', ajoute-t-il.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ 0.00%