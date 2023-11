Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: des ventes record à l'occasion de 'Black Friday' information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 16:35









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi que la campagne promotionnelle de 'Black Friday' avait été cette année la plus importante de son histoire, avec plus d'un milliard d'articles commandés dans le monde à partir de sa plateforme.



Sur la période de 11 jours, qui s'est étendue du 17 novembre au 27 novembre - journée de 'Cyber Monday' - ses clients ont pu réaliser des économies de près de 70%, indique le géant du commerce en ligne dans un communiqué.



Parmi les articles les plus populaires, Amazon recense, entre autres, le sérum Cosxr à base de bave d'escargot, l'appareil de streaming vidéo Amazon Fire TV Stick, mais aussi l'achat en ligne, sur Prime Video, de quelques blockbusters tels que 'Barbie', 'The Equalizer 3' ou 'Mission: Impossible - Dead Reckoning'.



Les appareils Echo et Ring ont également fait partie des articles les plus vendus sur Amazon, qui cite aussi les patches anti-boutons Hero ou le détacheur à eau Bissell.



Suite à ce succès, Amazon prévoit de proposer de nouvelles offres promotionnelles chaque jour jusqu'au 24 décembre, notamment sur les machines à café Keurig, les jouets Hasbro et les écouteurs Sony.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -0.59%