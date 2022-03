Amazon: des partenariats pour la formation d'employés information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 15:35

(CercleFinance.com) - Amazon annonce un partenariat avec plus de 140 universités nationales et locales aux Etats-Unis, pour proposer des formations avec des frais de scolarité entièrement financés à ses 750.000 employés rémunérés à l'heure dans le pays.



L'annonce s'inscrit dans le cadre des améliorations continues apportées à Career Choice, programme conçu par Amazon pour aider ses employés de première ligne à développer leurs compétences et réussir leur carrière au sein du groupe ou ailleurs.



Amazon s'associe aussi à GEDWorks et Smart Horizons pour fournir un diplôme d'études secondaires et une préparation au GED, à Voxy EnGen et goFLUENT pour une formation en anglais, et à Outlier pour des cours de préparation à l'université, le tout gratuitement.