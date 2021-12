Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : des nouveaux projets d'énergie éolienne et solaire information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé 18 nouveaux projets d'énergie éolienne et solaire à grande échelle aux États-Unis, en Finlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, totalisant 5,6 gigawatts (GW) de capacité. Amazon compte désormais 274 projets d'énergie renouvelable dans le monde et est sur la voie d'alimenter 100% de ses centres commerciaux avec des énergies renouvelables d'ici 2025, soit cinq ans plus tôt que son engagement initial de 2030. Les projets fourniront de l'énergie renouvelable aux bureaux de l'entreprise, aux centres de distribution et aux centres de données Amazon Web Services (AWS). ' Des investissements dans les énergies renouvelables à l'échelle mondiale sont une étape importante dans la réalisation de l'engagement climatique, notre engagement à atteindre zéro carbone net d'ici 2040, 10 ans avant l'Accord de Paris ' a déclaré Kara Hurst, vice-présidente de la durabilité mondiale chez Amazon.

