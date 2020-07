Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : des centres de santé de proximité pour ses employés Cercle Finance • 14/07/2020 à 16:24









(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce ce mardi collaborer avec Crossover Health pour la mise en place de centres de santé à proximité de ses centres de distribution et de ses installations opérationnelles de Las Colinas, au Texas. Des centres supplémentaires sont prévus dans d'autres États dans les mois à venir. 'Dans le cadre de ce programme pilote initial, Amazon prévoit d'établir 20 centres de santé dans cinq villes des États-Unis, améliorant l'accès et les soins pour plus de 115.000 associés et leurs familles', explique le groupe.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -1.46%