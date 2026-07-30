Amazon dépasse les prévisions de croissance de ses ventes dans le cloud ; son cours bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 4, et des chiffres des ventes publicitaires au dernier paragraphe) par Deborah Mary Sophia et Greg Bensinger

Amazon.com AMZN.O a dépassé jeudi les attentes du marché concernant la croissance trimestrielle de ses ventes dans le cloud , apaisant ainsi les craintes des investisseurs concernant les dépenses importantes prévues pour le développement de l'intelligence artificielle.

L'action du distributeur en lignebasé à Seattle a bondi de plus de 9 % après la clôture du marché , après avoir progressé de 3,9 %pendant la séance.

Le chiffre d’affaires de sa division de cloud computing, Amazon Web Services (AWS), a bondi de 37 % pour atteindre 42,2 milliards de dollars au deuxième trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 31,21 %, selon les données compilées par LSEG.

« AWS est en plein essor », a déclaré le directeur général Andy Jassy dans un communiqué, soulignant qu’il s’agissait de la croissance la plus rapide de cette division depuis 18 trimestres. « Nos activités d’IA et de puces ont chacune dépassé un chiffre d’affaires annuel récurrent de plus de 25 milliards de dollars. »

Amazon a indiqué avoir dépensé 7,6 milliards de dollars de trésorerie sur les douze derniers mois au cours du deuxième trimestre, contre un flux de trésorerie disponible de 18,2 milliards de dollars un an plus tôt.

Les excellents résultats du premier fournisseur mondial de services cloud font écho aux solides performances de ses concurrents Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O (filiale d’Alphabet) , qui ont tous deux largement dépassé les estimations de Wall Street concernant leurs revenus liés au cloud.

Ces résultats encourageants pourraient contribuer à apaiser certaines inquiétudes concernant les investissements incessants des géants de la tech dans l’IA — qui devraient dépasser les 700 milliards de dollars cette année —, lesquels ont pesé sur les flux de trésorerie de ces entreprises traditionnellement bien capitalisées et fait craindre qu’elles ne développent des capacités excédentaires.

Des entreprises comme Amazon ont toutefois fait valoir que ces dépenses étaient cruciales. Selon elles, ces investissements contribuent à atténuer les contraintes de capacité qui les ont empêchées de répondre pleinement à la demande liée à l’IA, comme en témoignent leurs carnets de commandes en forte expansion.

AWS a bénéficié cette année d’un nombre croissant de partenariats, notamment d’accords majeurs portant sur des infrastructures cloud et la fourniture de puces avec OpenAI, Anthropic, Meta META.O , Pinterest PINS.N et Snowflake

SNOW.N .

La société a déclaré en début d’année que le chiffre d’affaires annuel d’AWS lié à l’IA avait dépassé les 15 milliards de dollars et affichait une croissance à trois chiffres, cherchant ainsi à rassurer les investisseurs sur le fait que ses investissements généraient des rendements évidents.

Selon les analystes, Amazon devrait être en mesure de maintenir ce rythme de croissance à mesure que de nouvelles capacités de centres de données seront mises en service au cours des prochains mois.

Dans le cadre de son activité de commerce en ligne, Amazon a déployé des services de livraison plus rapides à l’échelle mondiale et étendu sa présence aux zones rurales des États-Unis afin d’attirer davantage de clients.

L’entreprise a également organisé son événement annuel « Prime Day » au cours du trimestre, du 23 au 26 juin. Cet événement de vente en ligne, caractérisé par des remises importantes, a vu les clients s’arracher des produits électroniques, des appareils électroménagers et des produits de première nécessité; selon une estimation d’Adobe Analytics, les dépenses totales auraient dépassé les 26,4 milliards de dollars.

La publicité, autre indicateur suivi de près, a continué d’afficher une bonne santé, Amazon multipliant les messages marketing sur ses différentes plateformes. L’entreprise a indiqué que ses ventes publicitaires avaient augmenté de 26 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 19,8 milliards de dollars.