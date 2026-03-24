Amazon déclare que la région bahreïnienne d'AWS est "perturbée" à la suite d'une activité de drone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du deuxième paragraphe) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a déclaré lundi que sa région Amazon Web Services à Bahreïn a été "perturbée" dans le cadre du conflit actuel au Moyen-Orient.

La perturbation est due à l'activité des drones dans la région, a déclaré un porte-parole d'Amazon, à la suite d'une enquête de Reuters. L'agence Reuters a été la première à faire état de cette perturbation.

Amazon a déclaré qu'elle aidait les clients à migrer vers d'autres régions AWS pendant la période de récupération, sans toutefois fournir de détails supplémentaires tels que l'étendue des dommages ou la durée prévue de la perturbation.

"Au fur et à mesure que la situation évolue et, comme nous l'avons déjà indiqué, nous demandons à ceux qui ont des charges de travail dans les régions touchées de continuer à migrer vers d'autres sites", a déclaré Amazon dans un communiqué lundi soir.

AWS est l'unité d'informatique en nuage d'Amazon et joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de nombreux sites web bien connus et d'opérations gouvernementales. C'est également le principal moteur de profits de l'entreprise.

C'est la deuxième fois depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran que la région AWS de Bahreïn a été frappée par des drones. Au début du mois, AWS a signalé que des installations à Bahreïn et aux Émirats arabes unis avaient été touchées par des pannes d'électricité et qu'elle s'efforçait de s'en remettre.