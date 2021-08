Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : de nouvelles Fire TV lancées avec Best Buy information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 15:56









(CercleFinance.com) - Amazon a dévoilé mardi une nouvelle gamme de téléviseurs issue de sa collaboration avec Insignia, la marque-distributeur du groupe américain de vente d'électronique grand public Best Buy. Cette nouvelle ligne de Fire TV - du nom de sa technologie d'accès aux contenus - est baptisée F50 et propose une meilleure qualité d'écran grâce au standard 4K Ultra HD et de nouvelles fonctionnalités audio 'premium', dignes du cinéma, avec le label Dolby Vision HDR. Les téléviseurs sont également équipés de l'assistante vocale d'Amazon, Alexa. En plus de leur collaboration technique sur ces nouvelles Fire TVs, Best Buy et Amazon disent désormais permettre la collecte dans les magasins Best Buy de tous les téléviseurs Insignia commandés sur Amazon.

