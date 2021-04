Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : de nouveaux projets dans les énergies renouvelables Cercle Finance • 19/04/2021 à 15:32









(CercleFinance.com) - Amazon a dévoilé lundi neuf nouveaux projets éoliens et solaires aux Etats-Unis, au Canada, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, une initiative qui va lui permettre d'acquérir une nouvelle dimension dans le secteur. Le géant américain de l'Internet précise que tous ces projets sont destinés à alimenter en électricité ses bureaux, ses centres logistiques, ses supermarchés Whole Foods et ses centres de données Amazon Web Services (AWS). Dans son communiqué, le groupe de Seattle souligne qu'il conduit désormais 206 projets liés aux énergies renouvelables au niveau mondial, dont 71 projets de centrales éoliennes ou photovoltaïques, ainsi que 135 systèmes solaires sur les toits de ses installations. Avec tous ses projets, Amazon va devenir la plus grande entreprise acheteuse d'énergies renouvelables en Europe, avec un volume d'achat représentant l'équivalent de plus de deux millions de foyers européens alimentés chaque année. Amazon dit désormais s'attendre à ce que 100% de ses activités fonctionnent grâce aux énergies renouvelables à horizon 2025, c'est-à-dire cinq ans avant son objectif initial.

