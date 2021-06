Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : de nouveaux engagements pour le logement abordable Cercle Finance • 16/06/2021 à 16:22









(CercleFinance.com) - Souvent accusé de faire flamber les prix de l'immobilier dans les métropoles où il s'implante, Amazon a dévoilé mercredi une nouvelle série de mesures visant à favoriser un logement abordable dans trois régions américaines dans lesquelles il est présent. Le géant du commerce en ligne a annoncé ce matin qu'il allait débloquer un investissement de 125 millions de dollars en vue de créer 1000 logements accessibles autour de Washington. A Puget Sound, c'est-à-dire près de Seattle, le groupe a prévu de consacrer quelque 100 millions de dollars au financement - à des coûts en-dessous des conditions de marché - de la construction de 1200 logements neufs à des prix accessibles. Enfin, Amazon s'est engagé à investir quelque 75 millions de dollars dans le développement de 800 logements près de Nashville (Tennessee). Omniprésent dans son fief historique de Seattle, Amazon est également fortement implanté dans les zones de Washington et de Nashville.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.72%