Amazon: de la publicité sur Prime Video à partir de 2024

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé vendredi qu'il prévoyait de diffuser des écrans publicitaires sur son service de vidéo à la demande Prime Video à partir de l'an prochain afin de continuer à investir dans ses contenus originaux.



Dans un communiqué diffusé ce matin, le géant de l'Internet assure que ses messages publicitaires seront 'limités' et très inférieurs aux spots aujourd'hui diffusés sur les chaînes traditionnelles et les autres plateformes de streaming.



Ces premiers spots apparaîtront aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et au Canada début 2024, avant de débarquer en France, en Italie, en Espagne, au Mexique et en Australie d'ici à la fin de l'année prochaine.



Amazon précise que les tarifs de ses abonnements Prime ne changeront pas, mais qu'il proposera désormais une formule sans publicité à 2,99 dollars par mois pour ses abonnés américains.



Les prix qui caractériseront les autres pays doivent encore être déterminés.



Suite à cette annonce, l'action Amazon rebondissait de 1,5% vendredi matin à la Bourse de New York.





