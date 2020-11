AMAZON dans le viseur de la Commission européenne pour des pratiques anticoncurrentielles

(AOF) - La Commission européenne a informé Amazon qu'elle estime, à titre préliminaire, que cette entreprise a enfreint les règles de l'Union européenne (UE) en matière de pratiques anticoncurrentielles en faussant la concurrence sur les marchés de détail en ligne. La Commission reproche à Amazon d'utiliser systématiquement les données commerciales non publiques des vendeurs indépendants actifs sur sa place de marché au bénéfice de sa propre activité de vente au détail, qui est en concurrence directe avec celle de ces vendeurs tiers.

La Commission a également ouvert une seconde enquête formelle en matière de pratiques anticoncurrentielles au sujet du possible traitement préférentiel des offres de détail d'Amazon et de celles des vendeurs de sa place de marché qui utilisent les services logistiques et de livraison d'Amazon.

" Avec l'essor du commerce électronique, et Amazon comme principale plateforme dans ce domaine, il est important que tous les vendeurs bénéficient d'un accès équitable et non faussé aux consommateurs en ligne ", a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.

La Commission rappelle que l'envoi d'une communication de griefs et l'ouverture d'une procédure formelle d'examen ne préjuge pas de l'issue d'une enquête.

AOF - EN SAVOIR PLUS