Amazon: créations de postes prévues au Phoenix Tech Hub information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 13:42

(CercleFinance.com) - Amazon annonce son intention de créer plus de 550 emplois corporate et de technologie à Tempe, en Arizona, au cours des prochaines années, renforçant ainsi son Phoenix Tech Hub sur lequel plus de 400 postes sont actuellement à pourvoir.



Ces nouveaux rôles soutiendront les équipes en pleine croissance du groupe, et comprendront des postes tels que des ingénieurs en développement logiciel, des architectes de solutions seniors, des chefs de projet et des analystes d'affaires.



Cet investissement au Phoenix Tech Hub d'Amazon s'inscrit dans son expansion à travers l'ensemble des Etats-Unis. Le géant technologique prévoit de créer 3000 emplois à Austin, Chicago et Phoenix au cours des prochaines années.