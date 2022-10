Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: création d'une région AWS en Thaïlande information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), la division de services cloud d'Amazon, annonce son intention d'ouvrir une région d'infrastructure en Thaïlande, la Région AWS Asie-Pacifique (Bangkok), qui se composera de trois zones de disponibilité.



Cette nouvelle région permettra à ses clients 'd'exécuter des charges de travail et de stocker des données en toute sécurité en Thaïlande tout en servant les utilisateurs finaux avec une latence encore plus faible'.



De plus, dans le cadre de son engagement dans la région, AWS indique prévoir un investissement estimé à plus de cinq milliards de dollars en Thaïlande sur plus de 15 ans, de façon à soutenir la transformation numérique du pays.





