Amazon : contrat pluriannuel d'AWS avec Carrier

(CercleFinance.com) - Amazon annonce que sa filiale Amazon Web Services a conclu un accord pluriannuel avec Carrier Global Corporation, fournisseur de solutions d'air climatisé et de réfrigération, pour codévelopper la nouvelle plateforme numérique Lynx de ce groupe. Cette suite d'outils 'apportera aux clients de Carrier dans le monde une visibilité renforcée, une connectivité accrue et une intelligence exploitable' dans leurs chaines du froid pour des produits sensibles à la température (aliments, médicaments et vaccins).

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +3.09%