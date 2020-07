Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : contrat majeur entre AWS et HSBC Cercle Finance • 15/07/2020 à 09:43









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce avoir été choisi par HSBC Holdings comme un 'fournisseur de cloud stratégique de long terme clé, pour conduire sa transformation numérique et délivrer des services bancaires nouveaux et personnalisés'. Dans le cadre d'un accord mondial pluriannuel, l'établissement financier britannique rendra la technologie d'AWS disponible dans l'ensemble de ses lignes d'activité, en commençant par des applications en contact direct avec la clientèle. 'Par exemple, HSBC prévoit d'utiliser les services d'analytique et sans serveurs d'AWS, y compris Amazon Kinesis, pour créer une expérience bancaire davantage personnalisée et centrée sur le client', indique la filiale de services informatiques d'Amazon.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -0.64%