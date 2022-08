Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: contrat d'approvisionnement en hydrogène vert information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 16:13









(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi la signature d'un accord avec Plug Power portant sur la fourniture de 10.950 tonnes annuelles d'hydrogène vert, une technologie que le géant de l'Internet compte utiliser dans ses activités logistiques à compter de 2025.



Le distributeur en ligne explique que ce contrat d'approvisionnement vise à lui permettre d'éviter d'avoir recours à des énergies fossiles, telles que le carburant diesel, et à décarboner ses opérations.



Le groupe de Seattle indique que l'accord va lui permettre d'alimenter en hydrogène vert quelque 30.000 chariots élévateurs dans ses centres de tri ou encore 800 camions poids lourds utilisés pour le transport de ses marchandises.



Dans un communiqué, Amazon souligne que plus de 15.000 de ses chariots élévateurs fonctionnent déjà avec de l'hydrogène vert à l'heure actuelle, un chiffre qui devrait passer à 20.000 (répartis dans une centaine de sites) d'ici à 2025.



Pour rappel, le géant américain s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.





