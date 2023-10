Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: consensus largement battu, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 15:51









(CercleFinance.com) - Amazon a dévoilé hier soir un bénéfice trimestriel nettement supérieur aux estimations des analystes, une performance qui éclipsait des prévisions un peu moins bonnes que prévu pour le trimestre en cours.



Le géant américain du commerce en ligne a fait état jeudi après la clôture de Wall Street d'un bénéfice opérationnel plus que quadruplé au titre du troisième trimestre, à 11,2 milliards de dollars contre 2,5 milliards un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 13% à 143,1 milliards de dollars, dépassant là encore le consensus qui visait 133 milliards.



Pour le quatrième trimestre, le groupe de Seattle projette toutefois un C.A. de 160 à 167 milliards de dollars, soit une croissance entre 7% et 12%, alors que le consensus le donnait à 167 milliards de dollars.



Pour autant, les analystes saluaient cette publication marquée selon eux par une véritable discipline en termes de coûts, à l'origine d'une poursuite de l'amélioration des marges.



'De notre point de vue, le commentaire le plus important porte sur celui concernant les contrats signés par AWS au mois de septembre', estiment les analystes de Stifel.



Selon bon nombre de spécialistes, le niveau des commandes conclues le mois passé laisse penser que la branche 'cloud' d'Amazon pourrait renouer avec une ré-accélération de sa croissance, un point d'inflexion très attendu par le marché, dès le quatrième trimestre.



'Globalement, ces résultats s'inscrivent en ligne avec notre avis selon lequel la marge d'exploitation s'améliore, les recettes publicitaires peuvent encore progresser (avec des premières publicités sur Prime Video en 2024) et la croissance d'AWS semble être sur le point d'atteindre son point bas', conclut Stifel.



Ces annonces faisaient bondir le titre de presque 7% vendredi dans les première transactions vendredi à Wall Street, pour une capitalisation qui dépasse désormais les 1.320 milliards de dollars.



L'action Amazon - qui fait partie des 'Sept Magnifiques' censés être les grands gagnants de l'émergence de l'intelligence artificielle générative - gagne plus de 42% depuis le début de l'année.





Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +6.83%