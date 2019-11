AMAZON compte contester l'attribution à MICROSOFT du contrat de 10 milliards de dollars du Pentagone

(AOF) - Amazon va contester l'attribution à Microsoft d'un contrat de cloud computing, baptisé JEDI, d'une valeur de 10 milliards de dollars par le ministre américain de la Défense alors qu'il était considéré comme le favori.

"Nous croyons qu'il est essentiel pour notre pays que le gouvernement et ses dirigeants élus administrent les marchés publics de façon objective et sans influence politique. De nombreux aspects du processus d'évaluation du JEDI comportaient des lacunes, des erreurs et des préjugés évidents - et il est important que ces questions soient examinées et corrigées", a indiqué un porte parole du groupe au site Marketwactch.