Amazon: compte améliorer sa politique de gestion de l'eau information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 10:52

(CercleFinance.com) - La société Amazon Web Services (AWS), une société d'Amazon.com, annonce aujourd'hui qu'elle sera positive pour l'eau (soit 'water+') d'ici 2030, c'est-à-dire qu'elle rendra plus d'eau aux communautés qu'elle n'en utilise dans ses opérations directes.



La société a d'ailleurs présenté sa métrique d'efficacité mondiale de l'utilisation de l'eau (WUE) pour 2021, soit 0,25 litre d'eau par kilowattheure, et annonce qu'elle rendra compte chaque année de l'évolution de ce chiffre.



La société fera aussi un point annuel sur ses nouveaux efforts de réutilisation et de recyclage de l'eau, ses nouvelles activités visant à réduire la consommation d'eau dans ses installations et ses avancées dans les projets de réapprovisionnement nouveaux et existants.



' La rareté de l'eau est un problème majeur dans le monde et avec l'annonce positive d'aujourd'hui, nous nous engageons à faire notre part pour aider à résoudre ce défi en croissance rapide ', a déclaré Adam Selipsky, directeur général d'AWS.