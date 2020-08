Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : commande de véhicules électriques à Mercedes-Benz Cercle Finance • 28/08/2020 à 09:32









(CercleFinance.com) - Amazon annonce une commande pour plus de 1.800 véhicules électriques auprès de Mercedes-Benz Vans pour sa flotte de livraison en Europe, véhicules qui seront opérationnels et 2020 'et aideront à économiser des milliers de tonnes de carbone'. Dans le cadre de leur engagement à réduire les émissions des transports, Mercedes-Benz rejoint en outre The Climate Pledge, qui appelle les signataires à la neutralité carbone dans leurs activités en 2040, soit avec dix ans d'avance sur l'objectif de l'Accord de Paris.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -1.22%