Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : commande 1 800 véhicules électriques pour l'Europe Cercle Finance • 31/08/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Amazon va rajouter cette année plus de 1 800 véhicules électriques de Mercedes-Benz Vans à sa flotte de livraison en Europe. Amazon confirme ainsi son engagement pour réduire les émissions au niveau des transports. Mercedes-Benz a annoncé pour sa part avoir rejoint L'Engagement Climat pour atteindre la neutralité carbone dans leurs activités d'ici 2040. ' Nous avons besoin d'innovations continues et de partenariats de la part de constructeurs automobiles comme Mercedes-Benz pour décarboner le secteur des transports et lutter contre la crise climatique ', a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d'Amazon. ' L'ajout par Amazon de 1 800 véhicules de livraison électriques Mercedes-Benz s'inscrit dans le cadre de notre parcours visant à bâtir la flotte de transport la plus durable au monde. '

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.05%