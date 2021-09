Amazon.com va se lancer dans l'assurance au Royaume-Uni

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Le courtier britannique Superscript a révélé qu'Amazon.com allait commencer à proposer au Royaume-Uni des assurances à destinations de ses clients professionnels, petites et moyennes entreprise, membres du programme Business Prime. Ils pourront pourront souscrire auprès de Superscript des couvertures telles que l'assurance contenu, l'assurance cyber et la responsabilité civile professionnelle. Des polices souscrites auprès de "grands assureurs britanniques" a assuré le courtier. Une remise de 20 % sur les tarifs actuels leur sera proposée pour les inciter à se tourner vers eux.

