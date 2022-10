Amazon.com va investir plus d'1 milliard d'euros en Europe pour électrifier sa flotte de véhicules

(AOF) - Amazon a annoncé aujourd'hui son intention d'investir plus d'un milliard d'euros au cours des cinq prochaines années pour électrifier et décarboniser davantage son réseau de transport en Europe. Amazon dispose de plus de 3 000 camionnettes électriques qui livrent des colis à ses clients dans toute l'Europe et, grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, prévoit de porter sa flotte à plus de 10 000 véhicules d'ici 2025.

Le géant de la distribution en ligne a lancé des hubs de micro-mobilité dans plus de 20 villes d'Europe, dont Londres, Munich et Paris, et prévoit de doubler ce chiffre d'ici à la fin 2025.

" Les microcentres de mobilité sont des stations de livraison plus petites et placées dans des endroits centraux. Dans les villes européennes traditionnellement denses, les hubs permettent à Amazon d'exploiter de nouvelles méthodes de livraison, telles que les vélos e-cargo et les livraisons à pied, pour apporter les colis aux clients de manière plus durable " a expliqué la société.

Amazon va également investir dans des milliers de chargeurs dans ses installations européennes. Cet investissement permettra à l'entreprise et à ses partenaires d'améliorer le matériel de chargement de la flotte.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.