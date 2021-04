AMAZON.COM : Jeff Bezos en faveur de la hausse de l'impôt sur les entreprises aux Etats-Unis

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Nous soutenons la volonté de l'administration Biden de faire des investissements audacieux dans les infrastructures américaines. Tant les démocrates que les républicains ont soutenu les infrastructures par le passé, et c'est le bon moment pour travailler ensemble pour que cela se produise. Nous reconnaissons que cet investissement nécessitera des concessions de toutes les parties - tant sur les détails de ce qui est inclus que sur la façon dont il sera payé (nous sommes favorables à une augmentation du taux d'imposition des sociétés) " a déclaré Jeff Bezos.

(AOF) - Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui est également l'homme le plus riche du monde, a apporté son soutien à l'augmentation de la fiscalité sur les entreprises aux Etats-Unis. L'administration Biden envisage en effet de faire passer de 21% à 28% leur taux d'imposition. Cette augmentation contribuerait à financer un plan de dépenses massif visant à améliorer les routes, les ports, les canalisations d'eau aux États-Unis.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.