Amazon.com : des romans-feuilletons pour la liseuse Kindle

(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé mercredi le lancement de Kindle Vella, une nouvelle offre de contenus présentés sous forme de romans-feuilletons et destinés à sa liseuse Kindle. Ce service, essentiellement dédié aux jeunes adultes, se compose de courts épisodes, allant de 600 à 5000 mots, dont les trois premiers chapitres sont proposés gratuitement en ligne. La suite de ces contenus interactifs peut ensuite être achetée via l'activation de Tokens, une monnaie virtuelle disponible par lots sur l'application Kindle et la boutique Amazon. Le géant américain de l'Internet indique avoir d'ores et déjà mis en ligne des milliers d'histoires sur la page consacrée à Vella, dont des romans d'amour, des autobiographies, des thrillers et des ouvrages de science-fiction.

