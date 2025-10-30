Amazon.com : BPA du T3 et chiffre d'affaires en hausse avec les dépenses en IA en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions d'Amazon.com AMZN.O ont baissé de 2,1% jeudi avant la publication du rapport trimestriel après la clôture du marché

** Les analystes de Wall Street prévoient que le poids lourd du commerce en ligne et de l'informatique dématérialisée publiera un BPA ajusté de 1,57 $ contre 1,43 $ au trimestre précédent, sur un chiffre d'affaires de 177,75 milliards de dollars contre 158,88 milliards de dollars il y a un an, selon LSEG

** AMZN a atteint ou dépassé le consensus sur le chiffre d'affaires au cours de 7 des 8 derniers trimestres, tandis que le BPA a dépassé les attentes à chaque fois ** En juillet, AMZN a prévu des ventes pour le troisième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, mais a perdu plus de 8 % car elle n'a pas réussi à répondre aux attentes élevées concernant son unité d'informatique en nuage Amazon Web Services , même si ses rivaux ont largement dépassé les prévisions de Wall Street. ** Les investisseurs dans Amazon et ses grands rivaux technologiques craignent que le boom de l'intelligence artificielle qui a gonflé les valorisations ne débouche sur une bulle ** Les actions de Microsoft MSFT.O ont baissé de 3 %, les investisseurs craignant de plus en plus de devoir supporter le boom de l'IA, le rapport du mercredi montrant que les dépenses d'infrastructure de l'IA pour la demande croissante de services en nuage dépassent les attentes des analystes; les actions de Meta META.O ont chuté de 11 % après avoir prévu des dépenses d'investissement "sensiblement plus importantes" l'année prochaine en raison des investissements dans l'IA.

** L'action s'est échangée à 225,49 $ contre une prévision médiane de 265 $, contre 261,50 $ il y a deux mois, selon LSEG, qui indique 72 notes d'analystes: 20 "achat fort", 51 "achat" et 1 "maintien"

** Depuis le début de l'année, le titre est en hausse de 2,8 % contre 4,2 % pour l'indice S&P 500 des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD et 12,4 % pour le Dow Jones .DJI ** Les options AMZN sont préparées pour une fluctuation de 6,9 % des actions, dans un sens ou dans l'autre, le vendredi; au cours des huit derniers trimestres, en moyenne, les actions ont évolué de 5,5 % le jour suivant les résultats, selon Trade Alert