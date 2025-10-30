 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 179,50
-0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amazon.com : BPA du T3 et chiffre d'affaires en hausse avec les dépenses en IA en ligne de mire
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions d'Amazon.com AMZN.O ont baissé de 2,1% jeudi avant la publication du rapport trimestriel après la clôture du marché

** Les analystes de Wall Street prévoient que le poids lourd du commerce en ligne et de l'informatique dématérialisée publiera un BPA ajusté de 1,57 $ contre 1,43 $ au trimestre précédent, sur un chiffre d'affaires de 177,75 milliards de dollars contre 158,88 milliards de dollars il y a un an, selon LSEG

** AMZN a atteint ou dépassé le consensus sur le chiffre d'affaires au cours de 7 des 8 derniers trimestres, tandis que le BPA a dépassé les attentes à chaque fois ** En juillet, AMZN a prévu des ventes pour le troisième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, mais a perdu plus de 8 % car elle n'a pas réussi à répondre aux attentes élevées concernant son unité d'informatique en nuage Amazon Web Services , même si ses rivaux ont largement dépassé les prévisions de Wall Street. ** Les investisseurs dans Amazon et ses grands rivaux technologiques craignent que le boom de l'intelligence artificielle qui a gonflé les valorisations ne débouche sur une bulle ** Les actions de Microsoft MSFT.O ont baissé de 3 %, les investisseurs craignant de plus en plus de devoir supporter le boom de l'IA, le rapport du mercredi montrant que les dépenses d'infrastructure de l'IA pour la demande croissante de services en nuage dépassent les attentes des analystes; les actions de Meta META.O ont chuté de 11 % après avoir prévu des dépenses d'investissement "sensiblement plus importantes" l'année prochaine en raison des investissements dans l'IA.

** L'action s'est échangée à 225,49 $ contre une prévision médiane de 265 $, contre 261,50 $ il y a deux mois, selon LSEG, qui indique 72 notes d'analystes: 20 "achat fort", 51 "achat" et 1 "maintien"

** Depuis le début de l'année, le titre est en hausse de 2,8 % contre 4,2 % pour l'indice S&P 500 des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD et 12,4 % pour le Dow Jones .DJI ** Les options AMZN sont préparées pour une fluctuation de 6,9 % des actions, dans un sens ou dans l'autre, le vendredi; au cours des huit derniers trimestres, en moyenne, les actions ont évolué de 5,5 % le jour suivant les résultats, selon Trade Alert

Valeurs associées

AMAZON.COM
225,0000 USD NASDAQ -2,30%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 773,80 Pts Index Ex +0,30%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
675,6000 USD NASDAQ -10,12%
MICROSOFT
526,5740 USD NASDAQ -2,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank