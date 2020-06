AMAZON.COM aurait racheté Zoox (véhicules autonomes) pour plus d'un milliard de dollars

(AOF) - Amazon.com aurait racheté la start-up spécialisée dans les véhicules autonomes Zoox pour plus d'un milliard de dollars, selon The Information, qui cite des sources proches du dossier. Fin mai, le Wall Street Journal indiquait que le cybermarchand était en discussions avancées en vue de racheter pour un prix inférieur à 3,2 milliards de dollars. Zoox, fondée en 2014, a travaillé au développement du matériel et des logiciels nécessaires à la création de taxis robots électriques qui seraient appelés par une application pour smartphone à partir de cette année.

