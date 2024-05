Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: collaboration stratégique élargie avec SAP information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 15:02









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) et SAP annoncent une collaboration stratégique élargie pour transformer les expériences modernes d'ERP dans le cloud et aider les entreprises à développer de nouvelles capacités et efficacités grâce à l'IA générative.



'Le hub d'IA générative de SAP AI Core s'intègre aux modèles de base d'Amazon Bedrock pour fournir des informations basées sur l'IA générative et rationaliser les processus manuels pour les entreprises clientes', expliquent les deux groupes.



Ensemble, ils souhaitent faciliter l'adoption de la solution RISE with SAP sur AWS, améliorer les performances et l'efficacité des charges de travail SAP exécutées dans le cloud et intégrer l'IA générative dans le portefeuille d'applications critiques d'une entreprise.





