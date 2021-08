Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : collaboration entre AWS et Wyndham Hotels & Resorts information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 11:36









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), une société d'Amazon.com, annonce aujourd'hui une collaboration mondiale avec Wyndham Hotels & Resorts, présenté comme 'la plus grande société de franchise hôtelière au monde', pour mettre à niveau son infrastructure technologique et fournir de nouveaux services aux clients dans ses 21 marques hôtelières (Days Inn, La Quinta, Microtel, Ramada, Super 8, Wyndham...) dans 95 pays. Le passage à AWS permettra à Wyndham d'améliorer les performances de l'entreprise, de réduire d'environ 45 % ses coûts d'exploitation en centres de données et de fermer des centres de données physiques supplémentaires, assure Amazon. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du plan de transformation numérique pluriannuelle de Wyndham. Ces nouveaux services permettront notamment d'automatiser les réservations d'hôtels, de soutenir les franchisés en simplifiant les opérations et d'améliorer l'expérience client au sein de la chaîne hôtelière.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -0.86%