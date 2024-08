Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amazon: collaboration élargie avec Accenture information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 17:22









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir élargi sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) pour créer la plateforme Accenture Responsible Artificial Intelligence (AI), visant à aider les organisations à adopter et déployer l'IA de manière rapide et responsable.



Cette plateforme permet de gérer les risques liés à l'IA, tels que les biais et les nouvelles réglementations, en offrant des services complets pour la gouvernance, l'évaluation des risques, les tests, et la conformité.



Conçue pour les charges de travail AWS, elle aide les entreprises à intégrer l'IA responsable dans leurs processus tout en s'adaptant à un environnement réglementaire en constante évolution.







Valeurs associées AMAZON.COM 178,68 USD NASDAQ -0,79%