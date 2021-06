Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : classé n°1 par PPI des investisseurs en Amérique Cercle Finance • 02/06/2021 à 15:33









(CercleFinance.com) - Le Progressive Policy Institute (PPI) a classé Amazone comme première entreprise américaine à investir en Amérique. Pour la deuxième année consécutive, Amazone est placé au premier rang de la liste ' Investment Heroes ' de PPI, une étude annuelle qui identifie les 25 meilleures entreprises américaines investissant aux États Unis. PPI indique que Amazone a investi 34 milliards de dollars dans les infrastructures américaines en 2020, ce qui a permis la création de plus de 400 000 emplois directs par Amazone l'année dernière. ' Nous avons doublé nos investissements pour continuer à servir nos clients et à soutenir l'économie américaine ', a déclaré Holly Sullivan, vice-président de Développement économique mondial à Amazone.

