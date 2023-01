Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: choisi par Zurich Insurance pour le cloud information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce que Zurich Insurance Group a décidé de faire migrer son infrastructure informatique d'entreprise vers AWS, pour 'accélérer la transformation numérique et offrir de nouvelles expériences client à grande échelle'.



'Zurich utilisera l'infrastructure mondiale fiable, les analyses avancées et les technologies d'apprentissage automatique d'AWS pour offrir de nouvelles expériences client numériques et piloter l'automatisation à grande échelle', explique-t-il.



Dans le cadre de leur collaboration stratégique pluriannuelle, la compagnie d'assurance suisse déplacera ainsi 1.000 applications vers la division cloud d'Amazon d'ici 2025, y compris l'assurance de base et les charges de travail SAP.





