Amazon: choisi par AWS pour des applications d'IA générative

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce avoir été choisi par Iberdrola comme fournisseur de cloud pour les applications d'intelligence artificielle générative.



Iberdrola utilisera AWS pour développer des applications visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, personnaliser les interactions avec les clients, et optimiser la production d'énergie.



Le partenariat inclut la création d'un Centre d'Excellence en IA générative et le développement d'une nouvelle plateforme de données pour optimiser l'électricité produite par les actifs renouvelables.



Cette collaboration devrait améliorer la maintenance, les prévisions de demande énergétique, et les interactions clients grâce à l'IA.





