Amazon : choisi comme fournisseur cloud par Gilead

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce avoir été choisi par Gilead Sciences comme fournisseur cloud préféré, pour disposer de capacités alimentant la prise de décision, de la découverte de biomarqueurs à la fabrication et au recrutement d'essais cliniques. Le laboratoire utilisera l'apprentissage automatique et l'analytique d'AWS pour 'mieux informer la conception des essais cliniques et faire avancer la prise de décision basée sur les données, tout en donnant la priorité à la confidentialité et à la sécurité des patients'. Gilead s'appuiera également sur la filiale de cloud d'Amazon pour héberger toutes les charges de travail de son projet de transformation de la planification des ressources de l'entreprise (ERP) afin de mettre en oeuvre SAP S/4HANA.

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +1.99%