Amazon cherche à lever 12 milliards de dollars en vendant des obligations américaines, selon Bloomberg News

Amazon AMZN.O cherche à lever environ 12 milliards de dollars sur le marché des obligations d'entreprises, sa première opération de ce type en dollars américains depuis environ trois ans, a rapporté Bloomberg News lundi, alors que les grandes entreprises technologiques augmentent leurs investissements pour rester en tête de la course à l'intelligence artificielle.

Le géant du commerce électronique a déposé une demande de vente d'obligations en six parties plus tôt dans la journée, sans en divulguer la taille, comme l'a montré un dépôt réglementaire.

À mesure que les charges de travail liées à l'intelligence artificielle prennent de l'ampleur, les grandes entreprises technologiques se tournent vers la vente d'obligations à grande échelle pour financer des plans d'expansion de l'infrastructure qui coûtent des dizaines de milliards de dollars.

Les premières discussions sur le prix de la partie la plus longue de l'opération, une obligation à 40 ans, portent sur une prime d'environ 1,15 point de pourcentage au-dessus des bons du Trésor, selon le rapport de Bloomberg, citant des personnes familières avec le sujet.

Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le mois dernier, Meta Platforms META.O a annoncé sa plus grande vente d'obligations, qui pourrait atteindre 30 milliards de dollars, tandis que le fabricant de logiciels et d'infrastructures en nuage Oracle ORCL.N chercherait également à lever 15 milliards de dollars par le biais de ventes d'obligations.

Le fournisseur américain de services sans fil Verizon VZ.N chercherait également à lever environ 10 milliards de dollars par le biais de ventes d'obligations pour financer son acquisition de Frontier FYBR.O pour un montant de 20 milliards de dollars.

Les grandes entreprises technologiques, dont Meta, Amazon et Alphabet GOOGL.O , devraient dépenser 400 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, selon les estimations de Morgan Stanley.

Amazon a investi davantage dans l'IA, ses dépenses d'investissement devant s'élever à environ 125 milliards de dollars cette année et davantage encore l'année suivante.

Selon le rapport de Bloomberg, le produit de l'offre d'Amazon peut être utilisé pour toutes sortes de choses, des acquisitions aux dépenses en capital en passant par les rachats d'actions.

Amazon a récemment annoncé un accord de 38 milliards de dollars avec OpenAI, donnant un coup de fouet à son unité "cloud" après avoir perdu du terrain face à Microsoft MSFT.O et Google.