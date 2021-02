Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon : chasse les contrefaçons, avec Salvatore Ferragamo Cercle Finance • 11/02/2021 à 15:09









(CercleFinance.com) - La société Amazon fait savoir aujourd'hui qu'elle a intenté des poursuites aux côtés de Salvatore Ferragamo contre quatre personnes et trois entités pour contrefaçon des produits de Ferragamo, via une plainte conjointe déposée devant le tribunal de district ouest de Washington. Selon les plaignants, les défendeurs auraient tenté de proposer des produits contrefaits Ferragamo dans la boutique d'Amazon, violant les politiques d'Amazon, les droits de propriété intellectuelle de Ferragamo ainsi que la législation. Amazon a lancé en juin 2020 une unité dédiée à la chasse aux contrefaçons qui travaille en étroite collaboration avec les autorités et les marques concernées.

