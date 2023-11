Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amazon: 'Black Friday' et 're:Invent' soutiennent le titre information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 16:42









(CercleFinance.com) - L'action Amazon poursuit sa dynamique favorable mercredi à la Bourse de New York, les investisseurs saluant les annonces faites à l'occasion de 'Black Friday' et de 're:Invent', la conférence annuelle de sa filiale de 'cloud' AWS.



Vers 16h15, le titre avance de 0,1%, ce qui porte à plus de 75% ses gains depuis le début de l'année.



Amazon a annoncé hier que la campagne promotionnelle de 'Black Friday' avait été cette année la plus importante de son histoire, avec plus d'un milliard d'articles commandés dans le monde sur sa plateforme.



'Amazon va prolonger ses offres promotionnelles jusqu'à Noël, ce qui montre que les consommateurs répondent favorable aux ristournes', font valoir les analystes de Bank of America.



Le bureau d'études, à l'achat sur la valeur, craint cependant que ce recours aux actions promotionnelles ne vienne pénaliser les marges bénéficiaires du géant de l'Internet au 4ème trimestre.



Autre élément porteur, le groupe de Seattle a officialisé une pléthore de contrats à l'occasion de sa conférence 're:Invent', qui se tient cette semaine à Las Vegas.



Parmi ses nouveaux clients dans le 'cloud' figurent des groupes internationaux de premier plan tels qu'Accor, Amgen, Cathay, LG ou encore Merck.



Amazon en a également profité pour dévoiler quelques innovations technologiques, dont 'Q' un nouvel assistant virtuel alimenté par l'intelligence artificielle qui a déjà retenu l'attention d'Accenture, BMW ou encore Gilead.



Amazon fait partie - avec Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla - des 'sept magnifiques', ces valeurs liées à l'intelligence artificielle qui ont permis au S&P 500 de grimper de près de 20% cette année alors qu'elles ne représentent que 27% de l'indice.





